Diğer
Kategoriler

Trafik kazasında traktör ikiye ayrıldı

Tokat'ta traktörün ortadan iki parçaya ayrıldığı trafik kazası maddi hasarla atlatıldı.

Trafik kazasında traktör ikiye ayrıldı

14 Temmuz 2017 10:40

Kazada, Tokat-Turhal karayolu Ulaş köyü yakınlarında meydana geldi. Mustafa Kantar (31) idaresindeki 03 DE 750 plakalı panelvan aracın aynı yönde gitmekte olan Mürsel Ekinci (30) idaresindeki 60 AG 614 plakalı traktöre yandan çarpması sonucu traktör ikiye ayrıldı. İkiye ayrılan traktörden sürücü yara almadan kurtuldu. Her iki araç sürücüsü kaza sonrasında 112 acil yardım ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirildi. Trafik bir süre tek şeritten sağlanırken, kaza yerinde oluşan yağlanma temizlenerek yol trafiğe açıldı. Bölge trafik ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. 

Nurhan İçmez


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 38°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!