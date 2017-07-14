Trafik kazasında traktör ikiye ayrıldı

Kazada, Tokat-Turhal karayolu Ulaş köyü yakınlarında meydana geldi. Mustafa Kantar (31) idaresindeki 03 DE 750 plakalı panelvan aracın aynı yönde gitmekte olan Mürsel Ekinci (30) idaresindeki 60 AG 614 plakalı traktöre yandan çarpması sonucu traktör ikiye ayrıldı. İkiye ayrılan traktörden sürücü yara almadan kurtuldu. Her iki araç sürücüsü kaza sonrasında 112 acil yardım ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirildi. Trafik bir süre tek şeritten sağlanırken, kaza yerinde oluşan yağlanma temizlenerek yol trafiğe açıldı. Bölge trafik ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Nurhan İçmez