Sarıyer Bahçeköy Yolu üzerinde hafta sonu gezintiye çıkan vatandaşlar üç trafik magandası yüzünden zor anlar yaşadı. Dar olan yolda yanlama hareketi yaparak tehlikeli şov yapan magandalar, şovlarına karşı yönde de devam edince terör estirdi. Karşı yola geçerek drift yapan bir maganda son anda aracını toplayarak o yönden gelen araca vurmaktan kurtuldu. Tüm bu yaşananlar ise cep telefonu kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde magandalar yanlama hareketi yapıp karşı şeride geçiyor. Bu sırada karşı şeritten gelen araç zor anlar yaşarken, araca vurmaktan son anda kurtuluyor. Ardından magandalar terör estirerek yollarına devam ediyor.

