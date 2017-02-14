Yine bir trafik magandası trafikte adeta terör estirdi. E-5 Otoyolu Yenibosna istikametinde öndeki araçla birlikte makas atan şahıs bu anları cep telefonuyla da kaydetti. Bu sırada trafiğin aniden durması üzerine maganda duramayınca öndeki araca hızla çarptı.

HİÇ BİRŞEY OLMAMIŞ GİBİ DEVAM ETTİ

Araca çarpan maganda daha sonra yoluna devam ederek, trafikteki tehlikeli şovuna devam etti. O anlar ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde maganda öndeki aracı takip ederek makas atıyor.Bu sırada trafik birden yavaşlayınca maganda öndeki araca çarpıyor ve birşey olmamış gibi yoluna devam ediyor.