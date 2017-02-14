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Trafik magandası makas attı, araca çarptı, makas atmaya devam etti

Trafik magandaları yollarda terör estirmeye devam ediyor. E-5 Otoyolu'nda makas atarak ilerleyen sürücü öndeki araca çarptı. Trafik magandası ardından hiç bir şey olmamış gibi makas atmaya devam etti.

Trafik magandası makas attı, araca çarptı, makas atmaya devam etti

14 Şubat 2017 11:20
Trafik magandası makas attı, araca çarptı, makas atmaya devam etti - Tıkla İzle

Yine bir trafik magandası trafikte adeta terör estirdi. E-5 Otoyolu Yenibosna istikametinde öndeki araçla birlikte makas atan şahıs bu anları cep telefonuyla da kaydetti. Bu sırada trafiğin aniden durması üzerine maganda duramayınca öndeki araca hızla çarptı.

HİÇ BİRŞEY OLMAMIŞ GİBİ DEVAM ETTİ

Araca çarpan maganda daha sonra yoluna devam ederek, trafikteki tehlikeli şovuna devam etti. O anlar ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde maganda öndeki aracı takip ederek makas atıyor.Bu sırada trafik birden yavaşlayınca maganda öndeki araca çarpıyor ve birşey olmamış gibi yoluna devam ediyor.  


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