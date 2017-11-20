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Trafik magandasının yaptığı kaza kamerada

Maltepe’de trafikte drift yaparak ilerleyen şahıs kullandığı kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarpıp geldiği istikamete geri döndü. Trafik magandasının tehlikeli oyunu ve yaptığı kaza başka bir sürücü tarafından cep telefonuna saniye saniye kaydedildi.

Trafik magandasının yaptığı kaza kamerada

20 Kasım 2017 09:43
Trafik magandasının yaptığı kaza kamerada - Tıkla İzle

Kaza ,Maltepe Başıbüyük Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halinde bir olan kamyonet sürücüsü akan trafiğe aldırış etmeden, sürekli olarak şerit değiştirip ‘Drift’ yaparak ilerledi. Hem kendi canını, hem de yolda ilerleyen sürücülerin canını hiçe sayan maganda , kısa bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarpıp geldiği istikamete geri döndü. Trafikteki sürücülerin yavaş ilerlemesinden dolayı, facianın eşiğinden dönülen kazada, şans eseri yaralanan olmadı. Araçtan dolayı trafikte uzun kuyruklar oluşurken, tekrar yoluna dönen kamyonet sürücüsü yoluna devam ederek gözden kayboldu. Yaşanan o anlar ise başka bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi.

Magandanın tehlikeli oyunu kamerada

Yaşanan o anlarda trafikte ilerleyen başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı. Görüntüde, bir sürücünün trafikte sağa sola makas atarak ilerledi görülüyor. Daha sonrada orta refüje çarpan sürücü ters yöne dönüyor. Bir süre ortada kaldıktan sonra tekrardan dönüyor. 

 

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