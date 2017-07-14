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Trafik polisi, Ömer Halisdemir heykelinin elini öptü

Beyoğlu’nda görev yapan trafik polisi Hakan Elbistanlı 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir’in Taksim Meydan’ında duran heykelinin elini öperek minnet duygusunu gösterdi. Bu anı gören vatandaşlar ise duygusal anlar yaşadı.

Trafik polisi, Ömer Halisdemir heykelinin elini öptü

14 Temmuz 2017 15:56
Trafik polisi, Ömer Halisdemir heykelinin elini öptü - Tıkla İzle

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda darbe yanlısı Tuğgeneral Semih Terzi’yi vurarak öldüren koruma astsubayı şehit Ömer Halisdemir’in Beyoğlu Belediyesi ‘nin 15 Temmuz Destanı sergisinin önündeki heykeliyle fotoğraf çekilmek isteyen vatandaşlar sıraya girdi. Beyoğlu’nda görev yapan motosikletli trafik polisi Hakan Elbistanlı ise kahraman şehit Ömer Halisdemir heykeliyle önce fotoğraf çekildi, sonrasında elini öperek kahraman şehide olan minnet duygusunu gösterdi.


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