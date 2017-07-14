Trafik polisi, Ömer Halisdemir heykelinin elini öptü

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda darbe yanlısı Tuğgeneral Semih Terzi’yi vurarak öldüren koruma astsubayı şehit Ömer Halisdemir’in Beyoğlu Belediyesi ‘nin 15 Temmuz Destanı sergisinin önündeki heykeliyle fotoğraf çekilmek isteyen vatandaşlar sıraya girdi. Beyoğlu’nda görev yapan motosikletli trafik polisi Hakan Elbistanlı ise kahraman şehit Ömer Halisdemir heykeliyle önce fotoğraf çekildi, sonrasında elini öperek kahraman şehide olan minnet duygusunu gösterdi.