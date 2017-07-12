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Trafik sigortalarıyla ilgili flaş gelişme! 32 şirket...

Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası pazarında faaliyet gösteren sigorta şirketleri hakkında yürütülen soruşturma sürecinde değerlendirmelerini aktaran Soruşturma Heyeti, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 4. maddesi kapsamında bir anlaşma veya uyumlu eylemin tespit edilemediğini bildirdi.

Trafik sigortalarıyla ilgili flaş gelişme! 32 şirket...

12 Temmuz 2017 12:52

Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası pazarında faaliyet gösteren 32 sigorta şirketi ve Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin sözlü sınav toplantısı gerçekleştirildi. Rekabet Kurumunda gerçekleşen toplantının açılışını Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak yaptı. Rekabet Kurulunun 02.03.2016 tarihli ve 16-07/137-M sayılı kararıyla, karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası pazarında faaliyet gösteren 32 sigorta şirketi ve Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından 4054 sayılı Kanunun 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti için soruşturma açıldığını hatırlatan Torlak, sözlü savunma toplantısına katılacakları bildirilen kişilerin salonda hazır bulunup bulunmadıklarını tespit için şikayetçi Uluslararası Nakliyeciler Derneği ile hakkında soruşturma yürütülen şirketlerin yetkililerinin isimlerini okudu.

Torlak, sözü daha sonra iddialara ve dosya içeriğine dair açıklamalar yapmak üzere Soruşturma Heyetine verdi. Soruşturma Heyeti, hakkında soruşturma yürütülen 32 sigorta şirketi ile Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği arasında fiyat tespitine ve pazar paylaşımına yönelik 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 4. maddesi kapsamında bir anlaşma veya uyumlu eylemin tespit edilemediğini bildirdi. Soruşturma Heyetinin, soruşturma sürecinde yapılan inceleme, tespit ve değerlendirmelerini sunmasının ardından şikayetçi Uluslararası Nakliyeciler Derneği temsilcileri de bir değerlendirmede bulundu. Daha sonra Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak sözü hakkında soruşturma yürütülen şirketlerin temsilcilerine verdi.

Savunmaların ardından toplantı sona erdi. Rekabet Kurumunun nihai kararı vermesinden sonra karar 27 Temmuz 2017 tarihinde saat 14.30’da açıklanacak.  

İlker Turak - Mustafa Apaydın


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