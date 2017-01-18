TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) hem sigortalıya hem de acenteye kazandıracak bir projeye imza attı. Asistans Şirketleri Derneği’ne üye tek yerli şirket Assist Line’ın hizmet verdiği proje, 18 Ocak Çarşamba günü Grand Hyatt Otel’de gerçekleştirilen basın toplantısıyla duyuruldu. Yapılan işbirliği kapsamında, acenteden trafik sigortası poliçesi alanlara 59 TL’ye yol yardımından, ev yardıma birçok hizmet sunuluyor. ‘Acente Asist AA+’ trafik yardım, konut yardım, sağlıkta avantajlar, hukuksal danışma, acil yardım ve tıbbi danışma gibi Assist Line tarafından sağlanan pek çok hizmeti kapsıyor.



Trafik yardım

Trafik yardım kapsamında; kaza halinde aracın çekilmesi, aracın vinç ile kurtarılması, aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama, daimi ikametgaha geri dönüş veya yolculuğa devam seyahati, aracın emanet ve muhafazası gibi hizmetler sunuluyor. Ayrıca, yaralanma veya hastalık durumunda nakil, taburcu olduktan sonra daimi ikametgaha dönüş, yapılacak tedavi nedeniyle aile üyelerinden birinin seyahati ve konaklaması ile acil mesajların iletilmesi gibi ek ferdi hizmetler de bulunuyor.



Konut yardım

Konut yardım ise tesisat, elektrik, cam ve anahtar işlerini, konutta yangın veya dahili su basması sonucunda ikamet etmeyi engelleyecek düzeyde hasar meydana gelmesi durumunda doktor veya ambulans gönderilmesini, uzman hemşire veya refakatçi sağlanmasını, otel hizmetini, güvenlik şirketi teminini belirli limitlerle ücretsiz olarak, profesyonel ev hizmetlerini, bilgi ve organizasyonu sınırsız bilgilendirme şeklinde veriyor.



Sağlıkta avantajlar

Türkiye genelinde 2 bin 500’den fazla kurumda geçerli olan sağlıkta avantajlar paketiyle özel hastaneler, poliklinikler, tanı merkezleri, doktor muayenehaneleri, görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri, eczaneler ve optikleri kapsayan geniş anlaşmalı sağlık kuruluşları ağında özel avantajlar sunuluyor. Anlaşmalı sağlık kurumlarında yüzde 5-40 arasında değişen, eczanelerde ilaçta ortalama yüzde 3.5, kozmetik ürünlerinde yüzde 10 oranında indirim avantajıyla hizmet sağlanabiliyor.

Hizmetlerden yararlanmak için (0212) 334 2020 nolu telefon aranarak gitmek istenen sağlık kuruluşundan randevu alınması gerekiyor.



Acil tıbbi yardım ve danışmanlık hizmetleri

Acil Tıbbi Yardım kapsamında 32 acil durum parametresi dahilinde belirli limitlerde ambulans hizmeti ücretsiz olarak veriliyor. Tıbbi danışma çerçevesinde sigortalıya acil tıbbi danışma desteği sağlanıyor. Bunun yanı sıra, acil olan veya olmayan her türlü sağlık problemiyle ilgili olarak sigortalının veya birlikte ikamet ettiği yakınının karşılaştığı sağlık problemi konusunda bilgi veriliyor. Doktor, uzman doktor, diş hekimi, hastane, teşhis merkezleri, eczane ve nöbetçi eczane isimleri, adresleri ve telefon numaraları bildiriliyor.

Hukuksal danışma hizmeti kapsamındaysa sigortalının Assist Line acil yardım hattını araması ve hukuki işlemler hakkında bilgi almak maksadıyla talepte bulunması halinde, Assist Line; uzman avukat ile sigortalı arasında konferans görüştürme yapıyor ve gerekli bilgilendirmeye aracı oluyor. Ancak bu hizmet yalnızca ’Danışma’ ve ’Bilgilendirme’ amacıyla veriliyor.



7/24 hizmet

Proje kapsamında Assist Line’ın yeni bir yazılım geliştirdiği kaydedildi. Yazılım üzerinden acenteler kendilerine verilen şifreyle sisteme girip gerekli bilgileri doldurduğu ve müşteri online Sanal POS cihazı üzerinden ödeme yaptığı anda bu ek hizmetlere hak kazanıyor ve kendilerine hizmet paketiyle ilgili belge veriliyor. Ürün, satıldığı andan itibaren 1 yıl süreyle geçerli oluyor. ‘Acente Asist AA+’ müşterileri, telefonla arayarak günün her saati 7/24 bu hizmetlerden faydalanabiliyor.