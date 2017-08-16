Trafik tartışması alışveriş merkezine sıçradı

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı üzerinde İ.S.T., ile ismi öğrenilemeyen bir araç sürücüsü arasında trafik meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma sonrası ailesiyle birlikte Karayolları Kavşağında bir alışveriş merkezine giren İ.S.T’ye trafikte tartıştığı iki şahıs aniden saldırdı. Yaşanan saldırıda İ.S.T., darp neticesi yaralanırken İ.S.T’ye saldıran iki şahıs hızla olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri şahısların yakalanması için çalışma başlatırken darp neticesi yaralanan İ.S.T’ye ilk müdahale olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Cihan Kizir