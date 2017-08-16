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Trafik tartışması alışveriş merkezine sıçradı

Adıyaman’da, iki araç sürücüsü arasında yaşanan trafik tartışması bir alışveriş merkezinde kavgaya dönüşürken olayda 1 kişi darp neticesi yaralandı.

Trafik tartışması alışveriş merkezine sıçradı

16 Ağustos 2017 13:08

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı üzerinde İ.S.T., ile ismi öğrenilemeyen bir araç sürücüsü arasında trafik meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma sonrası ailesiyle birlikte Karayolları Kavşağında bir alışveriş merkezine giren İ.S.T’ye trafikte tartıştığı iki şahıs aniden saldırdı. Yaşanan saldırıda İ.S.T., darp neticesi yaralanırken İ.S.T’ye saldıran iki şahıs hızla olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri şahısların yakalanması için çalışma başlatırken darp neticesi yaralanan İ.S.T’ye ilk müdahale olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

Cihan Kizir

Etiketler: Adıyaman, tartışma


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