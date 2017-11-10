Trafikte acı bilanço: 10 ayda 3 bin 21 kişi kazalarda hayatını kaybetti

Başkanlık, yaralanan 259 bin 521 kişinin de hastanelerde tedavi altına alındığını bildirdi. Sadece kaza yerindeki can kayıplarını kapsayan resmi rakamlar göre, yılın ilk 10 ayında günde ortalama bin 147 kaza meydana geldi. Saatte ortalama 48 kazanın vuku bulduğu, yılın 10 aylık döneminde günde yaklaşık 11 kişi hayatını kaybederken, 865 kişi de yaralandı.

Yapılan tüm uyarılar ve artırılan denetimlere rağmen kural tanımayan sürücüler dehşet saçmayı sürdürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Ocak - Ekim döneminin trafik bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. Buna göre; geçen Ekim ayında ülke genelinde meydana gelen 37 bin 223 kazada 26 bin 756 kişi yaralanırken 299 can kaybı vakası yaşandı. Yılın Ocak-Ekim döneminde ise meydana gelen 344 bin 332 kazada 3 bin 21 kişi hayatını kaybetti, 259 bin 521 kişi de yaralandı. Resmi verilere göre; trafiğe kayıtlı araç sayısının 20 milyonu aştığı Türkiye'de bu yılın ilk 10 ayında günde ortalama bin 147 kaza meydana geldi. Ortalama saatte 48 kazanın vuku bulduğu yılın 10 aylık döneminde günde yaklaşık 11 kişi hayatını kaybederken, 865 kişi de yaralandı.

Yılın 10 aylık dönemindeki kazalardan 3 bin 113'ü 'duran araca çarpma', 778'i 'hayvana çarpma', 22 bin 879'u da 'yoldan çıkma' şeklinde gerçekleşti. 162 bin 532 kazaya sürücü, 15 bin 93 kazaya yaya, bin 271 kazaya yol ve 701 kazaya yolcu sebebiyet verdi. Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı'nın, "Veriler trafik kazası sonucunda kaza yerinde meydana gelen ölü sayılarını içermektedir" notuyla paylaştığı rakamlarla acı tabloyu gözler önüne serdi. Yılın ilk 10 ayındaki 4 bin 776 kazaya kırmızı ışık veya görevlinin 'dur' işaretinde durmayan sürücüler sebebiyet verirken, alkol alıp direksiyona geçen 2 bin 691 sürücü ise ölümlü ve yaralamalı kazaya karıştı. Aşırı hız yapan bin 891 sürücü de kazaya davetiye çıkardı. 10 aylık dönemdeki 6 bin 984 ölümlü ve yaralamalı kazaya bisiklet, 131 bin 202 kazaya otomobil, 5 bin 360'ına otobüs, 60'ına tren, 57'sine tramvay ve 59 kazaya at arabası karıştı.

Tunceli'de ölümlü kaza yok

İlk 10 aylık dönemde sadece Tunceli'de ölümlü kaza meydana gelmedi. Tunceli Valiliği, trafik uygulamalarının aralıksız sürdürüldüğü kentte yılın 10 aylık döneminde meydana gelen 71 trafik kazasında 137 kişinin yaralandığını, bu kazalarda herhangi bir can kaybı vakasının yaşanmadığını duyurdu.

Hakkari'deki trafik kazalarında ise 2 kişi hayatını kaybetti. Ocak-Ekim döneminde İstanbul'daki trafik kazalarında 168, İzmir'de 145, Bursa'da ise 88 kişi kaza yerinde öldü. Kural ihlali yapan 8 milyon 506 bin 691 sürücü, yaya ve yolcuya 2 milyar 281 milyon 851 bin 666 lira ceza kesildi. Mobese kameralarına takılan kural ihlalleri sebebiyle araç plakalarına ise 1 milyar 332 milyon 478 bin 210 lira para cezası kesildi. Alkollü araç kullandıkları tespit edilen 92 bin 593 sürücüye ise ceza-i işlem uygulandı. 881 bin 467 araç ise çeşitli kusurlar sebebiyle trafikten men edildi. Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği de rakamların sadece kaza yerindeki kayıpları kapsadığını, hastanelerdeki ölümlerle birlikte tablonun daha da karardığını duyurdu.