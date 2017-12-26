Diğer
Kategoriler

Trafikte canı sıkıldı, aracını yaktı

Bursa'da bir kişi, trafikte canı sıkıldığı iddiasıyla aracını yaktı.

Trafikte canı sıkıldı, aracını yaktı

26 Aralık 2017 10:44

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Hüseyin A., 07 CZS 66 plakalı aracını trafikte ilerlerken sağa çekip, durdurdu. Ardından aşağıya inen sürücü, bir anda aracını ateşe verdi. Yanan araç sebebiyle trafik dururken, çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, alev alev yanan aracı söndürdü. Yangının ardından aracı canı istediği için yaktığını ifade eden sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Polis ekiplerinin olayla alakalı tahkikatı sürüyor.

Ahmet Faruk Çabuk
 

Etiketler: trafik

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç