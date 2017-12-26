Trafikte canı sıkıldı, aracını yaktı

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Hüseyin A., 07 CZS 66 plakalı aracını trafikte ilerlerken sağa çekip, durdurdu. Ardından aşağıya inen sürücü, bir anda aracını ateşe verdi. Yanan araç sebebiyle trafik dururken, çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, alev alev yanan aracı söndürdü. Yangının ardından aracı canı istediği için yaktığını ifade eden sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Polis ekiplerinin olayla alakalı tahkikatı sürüyor.

Ahmet Faruk Çabuk

