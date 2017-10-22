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Trafikte ceza yağdı: 8 günde 819 bin 980 TL ceza

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde eş zamanlı olarak yapılan trafik güvenliği kontrollerinde 8 gün içinde 2 bin 605 araca 819 bin 980 lira para cezası kesildi.

Trafikte ceza yağdı: 8 günde 819 bin 980 TL ceza

22 Ekim 2017 22:16
Trafikte ceza yağdı: 8 günde 819 bin 980 TL ceza - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından farklı noktada trafik güvenliği kontrolü yapılmaya devam ediyor. 8 günde yapılan kontrollerde 2 bin 605 araca toplamda 819 bin 980 lira para cezası kesildi.

Yol denetimi sırasında çevirmeye takılan sürücülerden Şuayip Vatansever, yapılan uygulamaların gerektiğine dikkat çekerek, “Her zaman olması gereken bir şey bu çünkü her türlü insan gelip geçiyor. Gayet güzel bir şey bu çok memnunuz devamlı yapılması gereken bir şey bu. Memurlar da burada görevini yapıyorlar” dedi.

Öte yandan, bu süreçte içerisinde motosikletlerin de bulunduğu kusurlu görülen 117 araç trafikten men edilirken, polis ekipleri sürücüleri trafikte kusurlu araç kullanmamaları ve kusurlu davranışlarda bulunmamaları konusunda uyardı. 

Vedat Bayraktar - Emre Gülle

Etiketler: ceza, tekirdağ

 

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Toplam Yorum (1)

  • : 23 Ekim 2017, Pazartesi 05:01
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    çok yerinde bir uygulama, aslında bu uygulama her yerde olmalı ki belki biraz da olsa trafik kazalarında azalma olur.!! başka türlü trafik terörünün önüne geçilemez.!!
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