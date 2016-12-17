Olay, gece saat 03.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yener Ulusoy istikametinden Adnan Menderes Bulvarı istikametine seyir halinde olan bir otomobilin içerisindeki kişiler ile ticari taksi şoförü arasında henüz nedeni belli olmayan bir konudan dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobil içerisinde bulunan 2 kişi ile taksi şoförü arasında yaşanan arbede tekmeli tokatlı kavgaya döndü.

Bıçağı eline alıp taksi şoförü ve arkadaşına salladı

Kavga sırasında sırasında otomobil içerisinde bulunan bir kişi, taksi şoförünün aracına tekme atarak maddi hasar verdi. Diğer kişi ise koşarak otomobilin bagajında bulunan bıçağı yanına alıp taksi şoförü ve arkadaşına sallamaya başladı. Bir genç ise kavgayı ayırmak için yaklaşık 10 dakika tek başına mücadele ederek, tarafları sürekli birbirinden uzak tutmaya çalıştı. Kavga, taksi sürücüsü ve arkadaşının olay yerinden ayrılması ile son buldu.

Ertuğrul Gün