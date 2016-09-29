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Trafikte 'hayalet araç' tehlikesi

Kağıt ve hurda toplayıcılarının kendi aralarında 'motomobil' dediği motosikletten yapılmış derme çatma araç, trafikte büyük tehlike oluşturuyor. Mersin'de hızla artan sinyalizasyonsuz hayalet araçlar sürücülere zor anlar yaşatıyor.


29 Eylül 2016 10:11

Can güvenliği bulunmayan araçlarla seyahat edenler, hem kendi hayatlarını hem de trafikte seyreden diğer araçlardaki insanların hayatlarını hiçe sayıyor.  Ön kısmı motoksikletten oluşan araçların bazılarının arka kısmında 2 metreye kadar yükselen profil ve naylondan bir römork bulunuyor. Sürücü ön kısmı kendince dizayn ederken arka kısımda ise hiç bir güvenlik önlemi olmadığı gibi herhangi bir sinyalizasyonda bulunmuyor. Trafikte seyreden diğer sürücüler bu araçların nasıl bir manevra yapacağını ise asla kestiremiyor.

"Büyük tehlike oluşturuyor"
30 yıllık motosiklet ustası Mahmut Karayiğit, derme çatma yapılmış motorların büyük tehlike olduğunu belirterek, "Kendi aralarında bu araçlara 'motomobil' diyorlar. Son derece tehlikeli bir araç. Bunu 3-4 motosikletten topladıkları parçalarla yapıyorlar. Tamamen modifiye. Gördüğümüz kadarıyla ön kısmı scooter, arka kısmı ise profilden yapılıyor. Bu trafik açısından da kendi can güvenlikleri açısından da tehlikeli sonuçlar doğuruyor" dedi.

Araçların trafiği tehlikeye düşürdüğünü anlatan bir sürücü de, "Bu motomobillerle trafikte hayalet gibi dolaşıyorlar. Trafikte tehlike saçıyorlar. Ben bir sürücü olarak bunlar için önlem alınmasını istiyorum" diye konuştu.

"Kaza olması içten bile değil"
"Sinyalleri yok. Yola çıktıkları zaman şoförleri dahi gözükmüyor. Bir anda yola çıkıp kazaya sebebiyet veriyorlar" diyen bir minibüs şoförü ise kazadan son anda kurtulduğunu şu cümlelerle anlattı:
"Işıkları geçtikten sonra yol kenarında duruyordu. Bir anda yola çıktı, kaza olması işten bile değildi son anda kurtardık."

Mersin il merkezi ve ilçelerde tescili olmayan, hiçbir güvenlik önlemi bulunmayan hayalet araçlar için yol güzergahlarında trafik ve zabıta ekiplerince uygulama başlatıldı. Ekiplere takılan hayalet araçlar trafikten menediliyor. 

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Etiketler: hayalet araç tehlikesi


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