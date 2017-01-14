Şirketin, şehir içindeki köprü ve viyadük projelerine yönelik yeni geliştirdiği 'UniKit' sistemi ile trafikte aksamaya sebep olmadan inşaat yapılabileceği, böylece hem zaman hem de benzin tasarrufu ile ekonomiye katkı sağlanacağı belirtildi.

Uzman mühendis kadrosu ile projeye özel mühendislik hizmeti ve çözümler sunan şirketin 2016 yılını çift haneli büyüme ile kapatacağını belirten Doka Kalıp İskele Genel Müdürü Ender Özatay, 'Koruma Perdesi' ve 2017’de yeni geliştirdikleri 'Unikit' hakkında bilgi verdi. Fuarda müşteriler ile bir araya gelmek istediklerini dile getiren Özatay, mevcut ve potansiyel müşterilere, yeni ve mevcut ürünlerini anlatmak istediklerini söyledi.

"Kalıp ve iskele sektöründe devrim yapabilecek yepyeni ürün"

Doka Kalıp İskele Genel Müdürü Ender Özatay, fuarda tanıttıkları 'UniKit'le ilgili şu bilgileri verdi:

"Kalıp ve iskele sektöründe devrim yapabilecek yepyeni bir ürün. Ürünü şehir içinde köprülü kavşak yapımındaki trafik çilesine son vermek amacıyla geliştirdik. Köprülü kavşaklarla hepimiz karşılaşıyoruz. Bir köprülü kavşak yapılırken şehir içinde trafiği durdurmak, akışını başka yöne vermek ya da geliş-gidiş şeritlerinde bir tanesi kapatarak tek şeritli olarak yolu çalıştırmak durumunda kalıyoruz. Bu çileye son vermek için geliştirdiğimiz ürün ile köprülü kavşak yapımı, trafiği hiç durdurmadan, akışına farklı yönden yeni bir akış vermeden ya da şeritlerden birini kapatmadan köprülü kavşak yöntemine imkan veren yeni kalıp sistemi."

"2017 yılında 25 ile 30 milyon TL arası yatırım yapmayı planlıyoruz"

Türkiye'ye yaptıkları yatırım hakkında bilgi veren Özatay, "Şirketimiz 2016 yılında kalıp ve iskele sektörüne yaklaşık 78 milyon TL yatırım yaptı. 2017 yılında da 25 ile 30 milyon TL arası yatırım planlıyoruz. Bu da şirketimizin Türk inşaat sektörüne, müşterimize ve yatırımcılara olan güvenin ifadesidir" diye konuştu.

İnşaatlarda iş güvenliği için 'Koruma Perdesi'

Yaptıkları araştırma üzerine inşaatlarda iş güvenliği için 'Koruma Perdesi' geliştirdiklerini ifade eden Özatay, "Yaptığımız araştırmalar bize şunu gösterdi; Türkiye'de inşaatlarda ölümlü iş kazaları, yaklaşık yüzde 60 oranında yüksekten bir malzeme ya da çalışan işçinin düşmesi sonucu gerçekleşiyor. Bunu engelleyebilmek ve özellikle yüksekte çalışan işçilerin güvenliğini sağlayabilmek için 'Koruma Perdesi' ürününü geliştirdik. Bu ürün ile çalışılan inşaatın etrafını çepeçevre kapatıyoruz. Koruma Perdesi vinçten bağımsız olarak hidrolik üniteler aracılığıyla kendi kendine bina etrafında yükseliyor ve aşağıya herhangi bir malzeme düşmesini ya da çalışan işçinin aşağı düşerek yaralanmasını engelliyor. Bu yeni ürün devrim niteliğinde ve ilk defa şirketimizin geliştirdiği bir sistem. En önemli önceliğimiz, işçinin iş güvenliğini sağlamak. Bütün ürün ve sistemlerimiz bu prensip doğrultusunda geliştiriyoruz" açıklamasını yaptı.

Fuar 15 Ocak tarihine kadar İstanbul Fuar Merkezi'nde devam edecek.

Şirket hakkında

1999 yılından beri Türkiye’de faaliyet gösteren şirket, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde faaliyet gösteriyor. Türkiye’de sektör liderlerinden olan şirket, yurt dışında iş yapan Türk inşaat şirketlerinin yanı sıra Türkmenistan, Azerbaycan ve Irak’a uzanan geniş bölgeyi de İstanbul’dan yönetiyor. Azerbaycan ve İran’da ofisleri bulunan şirket, Osmangazi Köprüsü, Nissibi Köprüsü, 3'üncü Havalimanı, Ankara Kuzu Kumru, Ankara Kuzu Effect, Mardin Entegre Gübre Tesisi, Ağaoğlu Maslak 1453, Point Bornova, Ankara-Sivas Hızlı Tren hattı, MistralTowers gibi Türkiye’nin önemli projelerde yer alıyor.