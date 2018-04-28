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Trafikte karısına kurşun yağdıran zanlı adliyeye sevk edildi

İstanbul Güngören’de 2 gündür eve gelmeyen eşini takip ederek trafiğin ortasında kurşun yağmuruna tutan öfkeli koca, adliyeye sevk edildi.

Trafikte karısına kurşun yağdıran zanlı adliyeye sevk edildi

28 Nisan 2018 11:15
Eve gelmeyen eşine trafikte kurşun yağdırdı! - Tıkla İzle

İstanbul Güngören’de 2 gündür eve gelmeyen eşini trafikte başka bir araç içerisinde gören öfkeli koca Serhat K. çılgına döndü. Veysel Yıldız'ın kullandığı aracın önünü kesen öfkeli koca, kurşun yağdırdı. Olayda Zübeyde K. hayatını kaybederken, sürücü Veysel Yıldız ise ağır yaralandı.


Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Güngören Asayiş Büro ekiplerinin ortaklaşa çalışması sonucu Serhat K.'nin Avcılar’da bir arkadaşının evinde saklandığı tespit edildi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan cinayet zanlısı Güngören Asayiş Büro Amirliğine getirilerek sorguya alındı. Polis, Serhat K.'nin ifadeleri doğrultusunda saldırı sırasında kullandığı aracın sahibini de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.  

 

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