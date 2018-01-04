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Trafikte silahlı kavga kamerada

Bursa’da bir kişi, trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı şahsı silahla yaraladı. Kavga anı ise kameralara yansıdı.

Trafikte silahlı kavga kamerada

04 Ocak 2018 18:37
Trafikte silahlı kavga kamerada - Tıkla İzle

Olay, Yıldırım’a bağlı Siteler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.T. ile A.I. trafikte yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.T., A.I.’yı silahıyla bacağından vurarak yaraladı. Olay anı ve A.T.’nin kaçması güvenlik kamerasına yansıdı. 

Olayın ardından harekete geçen Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, şüphelinin kaçarken olay yerine düşürdüğü lahmacun poşetinden yola çıkarak bir adrese ulaştı. Şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, A.T.’yi evinde gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T., tutuklandı.  

 

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