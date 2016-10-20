Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi Haneden Mahallesi Bakımyurdu Caddesi ile Güney Kuşak Bulvarı'nın kesiştiği noktada meydana geldi. Tahsin Şenur, Bakımyurdu Caddesi'nden, Musa A. (22) ise Güney Kuşak Bulvarı'ndan otomobilleriyle yola çıktı. İki şahıs Güney Kuşak Bulvarı ve Bakımyurdu Caddesi'nin kesiştiği noktada yan yana geldi. İddiaya göre Musa A., Tahsin Şenur'un kırmızı ışıkta geçtiğini ileri sürerek onunla tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede küfür nedeniyle bıçaklı kavgaya dönüştü. Musa A. ve Tahsin Şenur otomobillerinden inerek kavga etmeye başladı. Musa A., Tahsin Şenur'u 6 yerinden bıçaklayıp olay yerinden kaçtı. Bu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Çevredeki vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan Şenur, ilk müdahale yapıldıktan sonra yoğun bakıma alındı.

Bu arada polis, plakadan kısa sürede zanlı Musa A.'yı yakaladı. Polis merkezine getirilen zanlının sorgusunda, Tahsin Şenur'un kırmızı ışık ihlali yaptığını, bu nedenle tartışma başladığını, kendisine de bıçak çektiğini belirterek, "Ben kendimi korumak için bıçak çıkardım, onu bıçakladığımı bile hatırlamıyorum, kendimi korudum" dediği öğrenildi.

Zanlı Musa A., ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Tahsin Şenur'un ise yoğun bakımda olduğu için ifadesi alınamadı.

Fatih Keçe