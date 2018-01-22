Trafikte tartıştığı kişiyi silahla vurdu

Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte ‘yol verme’ nedeniyle tır şoförü İbrahim M. ile ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü arasında tartışma yaşandı. İddiaya göre, otomobil sürücüsü, tır şoförü İbrahim M.’ye 5 el ateş etti. Yaralanan İbrahim M. olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis, olay yerinde inceleme başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ahmet Kaya - Bekir Basmacı