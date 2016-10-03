Denizli- Pamukkale yolu üzerinde bir motosikletçi trafikte giden diğer sürücülere aldırış etmeden motorun üzerine uzanarak sürmesi görenleri hayrete düşürdü.

Dün akşam saatlerinde Pamukkale’den Denizli’ye doğru gelen 20 BS 870 plakalı motosiklet sürücüsü, motorun üstünde uzandığı ve ayaklarını motorun arkasına doğru uzattığı görülürken, sürücünün rahat tavırları ise dikkatlerden kaçmadı. Sürücünün diğer araçları solladığı da görülürken, rahat ve kazaya davetiye çıkardığı tavırları yanından geçen araçların içindeki yolcular tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.