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Trafikte tehlikeli şov

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde motosiklet sürücüsünün hem kendi hem de başkalarının hayatını tehlikeye atarak trafikte yaptığı akrobasi hareketleri görenleri hayrete düşürdü.

Trafikte tehlikeli şov

03 Ekim 2016 15:32
Trafikte tehlikeli şov - Tıkla İzle

Denizli- Pamukkale yolu üzerinde bir motosikletçi trafikte giden diğer sürücülere aldırış etmeden motorun üzerine uzanarak sürmesi görenleri hayrete düşürdü.

Dün akşam saatlerinde Pamukkale’den Denizli’ye doğru gelen 20 BS 870 plakalı motosiklet sürücüsü, motorun üstünde uzandığı ve ayaklarını motorun arkasına doğru uzattığı görülürken, sürücünün rahat tavırları ise dikkatlerden kaçmadı. Sürücünün diğer araçları solladığı da görülürken, rahat ve kazaya davetiye çıkardığı tavırları yanından geçen araçların içindeki yolcular tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.


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