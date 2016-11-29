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Trafikte tehlikeli şov

Aracıyla , İstanbul trafiğde drift yaparak, diğer sürücülere tehlikeli anlar yaşatan gencin bu anları arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Genç tehlikeli şova başlamadan önce, yanıdaki arkadaşına, "Polis varsa cezayı sana yazarım. " diyerek şaka yaptı.

Trafikte tehlikeli şov

29 Kasım 2016 11:57
Trafikte tehlikeli şov - Tıkla İzle

İstanbul'da gençlerin lüks araçlarıyla yaptığı tehlikeli şovlara bir yenisi daha eklendi. Sosyal medya sitelerinde paylaşılan görüntülerden ilkinde gençler lüks araçlarla drift yapıyor. Diğer görüntüde ise aracıyla yola çıkan genci yanındaki arkadaşı cep telefonuyla çekiyor. Araç sürücüsü, yanındaki arkadaşına, "Polis varsa cezayı sana yazarım." diye şaka yapıyor. Ardından aracıyla yolda drift yapan genç, bu sırada minibüse vurmaktan son anda kurtuluyor. Tüm bu yaşananlar da cep telefonu kamerasına yansıyor.  


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