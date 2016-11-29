İstanbul'da gençlerin lüks araçlarıyla yaptığı tehlikeli şovlara bir yenisi daha eklendi. Sosyal medya sitelerinde paylaşılan görüntülerden ilkinde gençler lüks araçlarla drift yapıyor. Diğer görüntüde ise aracıyla yola çıkan genci yanındaki arkadaşı cep telefonuyla çekiyor. Araç sürücüsü, yanındaki arkadaşına, "Polis varsa cezayı sana yazarım." diye şaka yapıyor. Ardından aracıyla yolda drift yapan genç, bu sırada minibüse vurmaktan son anda kurtuluyor. Tüm bu yaşananlar da cep telefonu kamerasına yansıyor.