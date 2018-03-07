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Trafikte tehlikeli yolculuğa 4 bin lira ceza

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kullandığı motosikletin üzerine uzanarak karayolunda aşırı hızlı seyreden gence, 4 bin 271 lira ceza kesildi.

Trafikte tehlikeli yolculuğa 4 bin lira ceza

07 Mart 2018 09:11

Fethiye-Antalya karayolunda plakası bulunmayan motosikletin üzerine uzanarak 120-125 kilometre hızla seyreden kişinin videosunu çeken bir vatandaş, durumu polise bildirdi. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü, Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyerek motosikleti ve sürücüsünü tespit etti. Karaçulha Mahallesi'nde bir motosiklet tamircisinde motosiklet ve sürücü Can E. (20) bulundu.
Ekipler, Can E.'ye "ehliyetsiz araç kullanmak, trafiği tehlikeye düşürmek ve kasksız motosiklet kullanmak" suçlarından 4 bin 271 lira ceza kesti. Plakası bulunmayan motosiklet ise oto parka çekildi. 

Trafik Tescil Büro Amiri Mehmet Zeybek gazetecilere yaptığı açıklamada, uygulanan cezanın çözüm olmadığını, gençlerin kasksız ve egzozu açık motosiklete binmemesi gerektiğini söyledi. Kaskı ve plakası olan motosiklet sürücülerine gerekli yardımın polis ekipleri tarafından yapıldığını ifade eden Zeybek, "Artık kazalar olmasın. Gençlerimiz kaybetmek istemiyoruz" dedi.  

Murat Yalçın
 

 

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