Trafikte drift yapan Serhat Ö.'nün tehlikeli şovu internette paylaşılmış ve diğer sürücülerin hayatını tehlikeye sokan gence vatandaşlar tepki göstermişti. Polis ekipleri, genci yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda trafiği birbirine katan genç polis tarafından yakalandı. Serhat Ö., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Elleri kelepçeli şekilde adliyeye getirilen Serhat Ö., “3 ay önce de aynı olay oldu. Tekrar yapmadım, 3 ay önceki videolardan dolayı” dedi.

Zanlı, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Cenk İşver