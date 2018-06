Trafikte uyuşturucu ve alkol testleri aynı anda tek bir cihazla yapılacak

Cihazın başta trafik denetimleri olmak üzere birçok alanda güvenlik güçlerine yardımcı olması bekleniyor.

Uyuşturucu madde ve alkol kullanımının tespitinde hata payı yüksek olan ve zaman kaybına yol açan yöntemler tarih oluyor. Trafikte tükürük, kan ve idrar gibi vücut sıvılarına ihtiyaç duyulmadan alkol ve uyuşturucu madde testinin yapılmasına olanak sağlayan cihaz için başta Türkiye olmak üzere Kıbrıs, Azerbaycan, Türkmenistan, Gürcistan, Sırbistan ve diğer birçok farklı ülke kuyruğa girdi.

Uyuşturucu madde ve alkol testinde çığır açan teknoloji

Beş dakikada nefesten alkol ve uyuşturucu madde testi yapılabilmesini sağlayan cihaz sıfır hata oranı ile çalışırken kullanılan maddenin tespitinde yanılmalara sebep olabilecek yiyecek, içecek ve ilaçlardan etkilenmiyor. Otomatik soğutma ve ısıtma sistemine sahip olup her türlü hava şartında kullanılabilen cihazdan çıkan sonuçlar aynı anda emniyet merkezlerine otomatik olarak gönderiliyor.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da tanıtımı gerçekleştirilen cihaz başta Türkiye olmak üzere Kıbrıs, Azerbaycan, Türkmenistan, Gürcistan, Sırbistan ve diğer birçok farklı ülkeye Albayraklar Savunma A.Ş. tarafından tahsis edilecek. Albayraklar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak, trafik denetimlerinde hata payı yüksek olan ve zaman kaybına yol açan eski yöntemlerden bahsederek, “Daha önce ülkemizde trafik denetimlerinde pilot uygulamaları yapılan tükürükten uyuşturucu testlerinin beraberinde birçok sorunu getirdiğini gördük. Tükürük testlerinin yüzde 15’e yakın hata payı ile çalıştığını bunun da uygulama yapılan her on vatandaştan bir veya ikisinin uyuşturucu kullanmadığı halde cezai işleme maruz kalması anlamına geliyordu. Birçok vatandaş tükürük sıvısı örneğini vermeyi farklı nedenlerle reddediyordu. Bu da uygulamada bazı zorluklar çıkartıyordu. Ayrıca mevcut tükürük testlerinde doğrulamaya ihtiyaç duyuluyordu ve test yapılan her vatandaşın konfirmasyon testi için hastanelere sevk edilmesi gerekiyordu. Bu durum devletimiz için ek bir maddi külfet, emniyet güçlerimiz için ise zaman kaybı anlamına geliyordu” diye konuştu.

Cihaz yüksek hassasiyet özelliğine sahip

Tükürükle çalışan cihazların bazı tıbbi ilaçlardan da etkilenip yanlış sonuçlar verdiğinin tüm dünya tarafından bilindiğini ileri süren Başkan Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

“Özellikle ülkemizde çok kullanılan THC yani esrar uyuşturucusunun tespiti çok güç oluyor. Ancak nefesle çalışan yeni cihazımız bu uyuşturucuyu kolaylıkla tespit edebiliyor. Bununla birlikte cihaz delil özelliğine de sahip ve doğruluk hassasiyetini pikogramlar ile ölçüyor. Bu hassasiyetin 20 olimpik yüzme havuzunda iki damlaya eş değer olduğu anlamına geliyor.”

Cihazın birçok farklı ülkeye tahsisi üzerine anlaşmalar imzaladıklarını belirten Adnan Albayrak, bu anlaşmaların Türkiye ekonomisine katma değer kazandıracağını da sözlerine ekledi.

Albayraklar CEO’su Sertan Ayçiçek ise cihazın aynı anda hem alkol hem uyuşturucu tespiti yapabildiğini ve böylelikle kolluk kuvvetlerin alkol test cihazını ayrı, uyuşturucu test cihazını ayrı temin etmelerine gerek olmadığını söyledi.