Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı Ağustos ayı 'Motorlu Kara Taşıtları'nı açıkladı. Buna göre; Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 20 milyon 729 bin 666 adet taşıtın yüzde 53,4’ünü otomobil, yüzde 16,3’ünü kamyonet, yüzde 14,4'ünü motosiklet, yüzde 8,4’ünü traktör, yüzde 4’ünü kamyon, yüzde 2,2’sini minibüs, yüzde 1,1’ini otobüs, yüzde 0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 95 bin 558 taşıt içinde otomobil yüzde 57,1 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 17 ile motosiklet, yüzde 16,4 ile kamyonet, yüzde 5,7 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 3,8’ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Temmuz ayına göre yüzde 5,3 arttı. Bu artış minibüste yüzde 19,3, otobüste yüzde 33,5, kamyonette yüzde 6,4, motosiklette yüzde 17,2, traktörde yüzde 35,5 olarak gerçekleşti. Otomobilde yüzde 0,1, kamyonda yüzde 7,5, özel amaçlı taşıtlarda ise yüzde 19,6 azalış oldu.

Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 12,5 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde yüzde 13,2, minibüste yüzde 52,2, otobüste yüzde 25,7, kamyonette yüzde 1,4, kamyonda yüzde 38,8, motosiklette yüzde 14,5, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 22,2, olarak gerçekleşti.

Traktörde ise yüzde 2,2 artış oldu.

Ocak-Ağustos döneminde 805 bin 503 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 70 bin 309 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 735 bin 194 adet arttı. Devri yapılan toplam 589 bin 587 adet taşıt içinde otomobil yüzde 70,2 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 15,4 ile kamyonet, yüzde 6 ile motosiklet, yüzde 3 ile traktör takip etti. Ağustos ayında devri yapılan taşıtların yüzde 5,4’ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 11 milyon 64 bin 655 adet otomobilin yüzde 39,6’sı LPG, yüzde 33’ü dizel, yüzde 27’si benzin yakıtlıdır. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise yüzde 0,4’tür.

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan 54 bin 573 adet otomobilin yüzde 15,5’inin Volkswagen, yüzde 9,2'sinin Renault, yüzde 7,7’sinin Opel, yüzde 6,5'inin Hyundai, yüzde 6,2’sinin Toyota, yüzde 6,2’sinin Fiat, yüzde 6’sının Dacia, yüzde 5,3’ünün Ford, yüzde 4,7’sinin Mercedes-Benz, yüzde 4,2’sinin Skoda olduğu, yüzde 28,4’ünün ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 486 bin 382 adet otomobilin yüzde 37,5’i 1501-1600, yüzde 27,8’i 1401-1500, yüzde 15'i 1301-1400, yüzde 14,9'u 1300 ve altı, yüzde 3,4’ü 1601-2000, yüzde 1,3’ü 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 486 bin 382 adet otomobilin yüzde 62,7'si beyaz, yüzde 15,3’ü gri, yüzde 8,6’sı siyah ve yüzde 6,5’i kırmızı iken yüzde 6,9’u diğer renklerdedir.