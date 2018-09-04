Trafikteki araç sayısı açıklandı



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Temmuz ayı Motorlu Kara Taşıtları verisini açıkladı. Buna göre, trafiğe kayıtlı araç sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 22 milyon 731 bin 759 oldu. Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 731 bin 759 adet taşıtın yüzde 54,3’ünü otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 14’ünü motosiklet, yüzde 8,2’sini traktör, yüzde 3,7’sini kamyon, yüzde 2,1’ini minibüs, yüzde 1’ini otobüs, yüzde 0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TEMMUZ AYINDA 96 BİN 562 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 96 bin 562 taşıt içinde otomobil yüzde 58,2 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 21,8 ile motosiklet, yüzde 13 ile kamyonet, yüzde 4,2 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 2,8’ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 50,1 ARTTI

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 50,1 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 65,1, minibüste yüzde 70, kamyonette yüzde 71,3, kamyonda yüzde 10,1, motosiklette yüzde 23,1, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 40,2, traktörde yüzde 17,2 olarak gerçekleşti. Otobüste ise yüzde 23,2 azalış oldu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 24,6 AZALDI

Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 24,6 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde yüzde 25,3, minibüste yüzde 42,3, otobüste yüzde 50,4, kamyonette yüzde 38,3, kamyonda yüzde 28,2, motosiklette yüzde 7,2, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 61,9, traktörde ise yüzde 24,5 olarak gerçekleşti.

TRAFİKTEKİ TOPLAM TAŞIT SAYISI OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE 512 BİN 814 ADET ARTTI

Ocak-Temmuz döneminde 633 bin 478 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 120 bin 664 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 512 bin 814 adet arttı.

TEMMUZ AYINDA 748 BİN 935 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Devri yapılan toplam 748 bin 935 adet taşıt içinde otomobil yüzde 72,3 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 15,2 ile kamyonet, yüzde 5,8 ile motosiklet, yüzde 2,3 ile traktör takip etti. Temmuz ayında devri yapılan taşıtların yüzde 4,4’ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYITLI LPG’Lİ OTOMOBİL ORANI YÜZDE 38 OLDU

Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 334 bin 56 adet otomobilin yüzde 38’i LPG, yüzde 36,3’ü dizel, yüzde 25,3’ü benzin yakıtlıdır. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,4 oldu.

TRAFİĞE EN FAZLA 1501-1600 MOTOR SİLİNDİR HACİMLİ OTOMOBİLLERİN KAYDI YAPILDI

Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 367 bin 115 adet otomobilin yüzde 42,8’i 1501-1600, yüzde 27,7’si 1401-1500, yüzde 13’ü 1300 ve altı, yüzde 11,5’i 1301-1400, yüzde 4’ü 1601-2000, yüzde 0,9’u 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip oldu.

TRAFİĞE EN FAZLA BEYAZ RENKLİ OTOMOBİLLERİN KAYDI YAPILDI

Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 367 bin 115 adet otomobilin yüzde 56,5’i beyaz, yüzde 21,2’si gri, yüzde 7,3’ü siyah ve yüzde 5,6’sı kırmızı iken yüzde 9,4’ü diğer renklerde gerçekleşti.