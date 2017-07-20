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Trafikteki kovalamaca kanlı bitti

Şanlıurfa’da bir otomobil ile motosiklet arasında yaşanan kovalamaca kanlı bitti.

Trafikteki kovalamaca kanlı bitti

20 Temmuz 2017 14:13

 Otomobildekiler, motosiklet sürücüsüne kurşun yağdırdıktan sonra çarpıp kaçarken yere düşen plaka saldırganları ele verdi. Polis, saldırganların kullandığı otomobilin önünü keserek durdurdu..  Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesi İpekyol Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde bir otomobil ile motosiklet arasında kovalamaca yaşandı. Motosikleti kovalayan otomobildekiler, silahla motosiklet sürücüsüne ateş açtı. Vücuduna 4 kurşun isabet eden motosiklet sürücüsü yaralı halde kaçmaya devam edince kendisini kovalayan otomobil, arkadan çarpıp kaçtı. Yerde sürüklenen motosiklet sürücüsü, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken kaçan otomobil ise yere düşen plakasından tespit edilerek Abide Kavşağında polis tarafından önü kesilerek yakalandı.

Soruşturmanın devam ettiği olayın neden kaynaklandığı ise henüz öğrenilemedi. 

Şinasi İnan

Etiketler: kovalamaca, şanlıurfa, trafik


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