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Trafikten men edilen araç, polisi alarma geçirdi

Antalya’da sürücüsü tarafından bir hafta önce satın alınan ve eksik evraktan dolayı trafikten men edilen eski bir araç, polisi alarma geçirdi.

Trafikten men edilen araç, polisi alarma geçirdi

28 Kasım 2016 08:38

Olay akşam saatlerinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre Antalya Havalimanından çıkan Adil G. yönetimindeki 07 AGB 82 plakalı araç, havalimanı çıkışında bulunan mobese kameralarına kaydı yok olarak takıldı. İhbar üzerine aracın alınması için şehir içinde bulunan kavşaklara polis ekipleri sevk edildi. Şehrin bir çok noktasında aranan araç, polis ekipleri tarafından Vatan Bulvarı üzerinde durduruldu. Durdurulan araçta polis geniş çaplı arama gerçekleştirdi. Yapılan incelemede aracın Adil G. tarafından bir hafta önce alındığı ve eksik evraktan dolayı trafikten men edildiği öğrenildi. Polis ekipleri tarafından araç otoparka çekilirken, sürücü Adil G. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Etiketler: antalya haberleri


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