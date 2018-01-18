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Trafodaki patlama anları geceyi aydınlattı

Bağcılar’da gürültüyle patlayan elektrik trafosu paniğe yol açtı. Ardı ardına meydana gelen patlamaların adeta geceyi aydınlattığı panik anları, kameralara yansıdı.

Trafodaki patlama anları geceyi aydınlattı

18 Ocak 2018 09:05
Trafodaki patlama anları geceyi aydınlattı - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz günlerde Bağcılar Güneşli’de meydana geldi. Edinilen bilgiye ve iddialara göre; ilçede bulunan bir trafo bilinmeyen bir nedenden aniden patladı.

Patlamalarla birlikte yangın çıkan trafo çevrede paniğe yol açtı.
Meydana gelen patlamaların adeta geceyi aydınlattığı olayda, yaşanan patlama anları bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, trafoda sık sık patlamaların meydana geldiği görülüyor. Patlama sesleri ile oluşan kıvılcımların adeta geceyi aydınlattığı görülen görüntülerde çevrede yaşanan panik anları da görülüyor. 

Etiketler: bağcılar, trafo

 

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