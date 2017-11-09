Trafodan düşen işçi hayatını kaybetti

Olay, Kırkağaç ilçesi Şair Eşref Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik trafolarında yapılan çalışmada görevli İbrahim Balavan (50), bakım yapmak için 10 metre yüksekliğindeki trafoya çıktı. Trafoda bakım yaparken akıma kapılan Balavan, trafodan yere düştü. İşçinin düştüğünü gören çevredekiler hemen 112 Acil Servis'e haber verdi. Olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilen Balavan'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hakan Demir