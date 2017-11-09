Diğer
Kategoriler

Trafodan düşen işçi hayatını kaybetti

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 10 metre yükseklikteki trafoda çalışma yaparken akıma kapılan işçi, düşerek hayatını kaybetti.

Trafodan düşen işçi hayatını kaybetti

09 Kasım 2017 13:13

Olay, Kırkağaç ilçesi Şair Eşref Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik trafolarında yapılan çalışmada görevli İbrahim Balavan (50), bakım yapmak için 10 metre yüksekliğindeki trafoya çıktı. Trafoda bakım yaparken akıma kapılan Balavan, trafodan yere düştü. İşçinin düştüğünü gören çevredekiler hemen 112 Acil Servis'e haber verdi. Olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilen Balavan'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Hakan Demir

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç