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Trafoyu sökmeye çalışan hırsızı elektrik çarptı

Esenyurt’ta meslek lisesi bahçesinde bulunan elektrik trafosunu sökmeye çalışan 3 hırsızdan 2’si yakalanırken, 1'i ise trafodaki elektrik akımına kapılarak hayatına kaybetti.

Trafoyu sökmeye çalışan hırsızı elektrik çarptı

16 Kasım 2016 16:11

Olay, Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'ne bağlı Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan bir meslek lisesinin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 kişi meslek lisesi bahçesinde bulunan bir trafoyu hırsızlık amaçlı sökmeye çalıştı. Olayı gören vatandaşların tepki göstermesi üzerine T.Ş. ve M.Ç.Ş isimli 2 şüpheli kaçmaya çalışırken, M.T. isimli şüpheli ise trafodaki elektrik akımına kapıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından T.Ş. ve M.Ç.Ş. isimli 2 şüpheli yakalanırken, elektrik akımına kapılan M.T. isimli şahıs hastaneye sevk edildi.
Hastaneye sevk edilen şüphelinin hayatını kaybettiği öğrenilirken, yakalanan iki şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tugay Saday

 


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