Trajik aşk hikayesi Les Pecheurs De Perles İstanbul’da

Dünyanın en ünlü sanatçılarını sahnesine taşıyan Metropolitan Opera, Akmerkez CinemaPink salonlarında gösterimlerine devam ediyor. Carmen adlı operasıyla adını tüm dünyaya duyuran Fransız besteci Georges Bizet’in, trajik bir aşk hikâyesini konu alan Les Pecheurs De Perles operası 4 Kasım Cumartesi günü İstanbullu sanatseverlerle buluşacak. Egzotik müzikleriyle izleyenleri kendine hayran bırakan meşhur eser, saat 19.15’te Akmerkez CinemaPink’te gösterilecek.

Librettosunu Michel Carré ve Eugne Cormon’ın birlikte yazdığı ve ilk kez 1863 sergilenmiş eser, Türkçe adıyla 'İnci Avcısı' olarak biliniyor. İnci avcısı iki gencin genç ve dindar bir kadına duydukları aşkı ve üçü arasında yaşanan trajediyi anlatan meşhur opera, orijinalliği ve derin melodileri ile de izleyenler tarafından takdir kazanıyor.

