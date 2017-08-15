Traktör devrildi: 10 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Akçakoca ilçesi Fakıllı köyü yolunda meydana geldi. Fındık toplayan isçileri taşıyan traktör, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada traktörün römorkunda bulunan işçilerden Süleyman Paçar, Rukiye Paçar, İpek Paçar, Zeynep Paçar, Meman Paçar, Mustafa Zarif, Hima Paçar, Mikail Zarif, Derya Zarif ve Şükran Paçar yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Akçakoca Devlet Hastanesine ve Düzce Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Tuncay Türkgülü

