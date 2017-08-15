Diğer
Kategoriler

Traktör devrildi: 10 yaralı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde fındık işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

Traktör devrildi: 10 yaralı

15 Ağustos 2017 21:02

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Akçakoca ilçesi Fakıllı köyü yolunda meydana geldi. Fındık toplayan isçileri taşıyan traktör, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada traktörün römorkunda bulunan işçilerden Süleyman Paçar, Rukiye Paçar, İpek Paçar, Zeynep Paçar, Meman Paçar, Mustafa Zarif, Hima Paçar, Mikail Zarif, Derya Zarif ve Şükran Paçar yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Akçakoca Devlet Hastanesine ve Düzce Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.  

Tuncay Türkgülü
 

Etiketler: kaza, traktör


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 30°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç