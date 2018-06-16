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Traktör ile çarpışan yolcu otobüsü şarampole devrildi: 27 yaralı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde traktör ile çarpışan otobüsün şarampole devrilmesi sonucu otobüste bulunan 27 kişi hafif yaralandı.

Traktör ile çarpışan yolcu otobüsü şarampole devrildi: 27 yaralı

16 Haziran 2018 20:52

Kaza saat 18.30 sıralarında, Koyulhisar ilçesi D-100 karayolu üzerinde Oymakbir mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kars'tan İstanbul'a giden Serhat G. yönetimindeki 36 AY 110 plakalı yolcu otobüsü, Mustafa Y. yönetimindeki 58 KD 478 plakalı traktör ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada otobüste bulunan 27 kişi hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Koyulhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumları iyi olan yaralılar ayakta tedavi edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mehmet Arısal
 

 

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