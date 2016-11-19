Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesine bağlı İğdir yerleşkesinde Yukarı Çobanözü Köyünde Emrullah Demirel (49) idaresindeki 37 EY 208 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazadan traktör sürücüsü Emrullah Demirel yaralı kurtulurken, 29 yaşındaki kızı Nagihan Demirel ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı sürücü Emrullah Demirel, kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Araç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Nagihan Demirel’in cenazesi ise, Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesi sonrası Araç Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

İlhan Yazan