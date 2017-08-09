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Traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde traktör 40 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

09 Ağustos 2017 18:01

Edinilen bilgiye göre, Sabri Çatal (45) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör, saat 14.00 sıralarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle Kumluca ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi Mandağ mevkiinde 40 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Traktörde bulunan sürücü Çatal, olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu Tolgahan Çatal (20) yaralandı. Yaralı, çevredeki vatandaşların yardımıyla olay yerine gelen ambulansla Kumluca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Sabri Çatal’ın cenazesi ise olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için adli tıp morguna gönderildi. 

Ramazan Sarıkayalı
 

Etiketler: kaza, traktör


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