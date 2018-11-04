Traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü!

Edinilen bilgiye göre, Kazdağları Koçara yolunda Hasan Koyuncu (18) kullandığı 10 AAF 317 plakalı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkarak yaklaşık 30 metrelik uçuruma devrilen traktörün altında kalan Koyuncu, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazanın haber verilmesi üzerine jandarma ve 112 sağlık ekipleri olay yerine geldi. Traktörün altında kalan Koyuncu'nun cansız bedeni Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. 112 ambulansı ile Koyuncu'nun cansız bedeni Edremit Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Emrah Elmas - Bekir Terzioğlu

