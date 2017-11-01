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Traktör uçurumdan yuvarlandı: 1 yaralı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde uçurumdan yuvarlanan traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı.

Traktör uçurumdan yuvarlandı: 1 yaralı

01 Kasım 2017 18:42

Edinilen bilgiye göre, Doğanköy Mahallesi Değirmen mevkiinde Sami Bulut’un kullandığı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 3 metrelik bir uçurumdan uçtu. Traktörün altında sıkışan sürücü, olay yerine gelen 112 ve itfaiye ekipleri ile vatandaşların yardımıyla traktörün altından kurtarıldı. 112 ekipleri tarafından olay yerinde yaklaşık 20 dakika kalp masajı yapılmasının ardından yaşlı adam, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Sami Bulut’un hayati tehlikesinin devam ettiği açıklandı. 

Bekir Tosun

Etiketler: muğla, traktör, yaralı

 

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