Traktörden düşen 69 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Olay, Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Merkez Erikli Mahallesi Pınarönü Belen mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 69 yaşındaki Ayşe Battal isimli kadın, eşi Ahmet Battal ile traktörle ormandan odun toplamaya gitti. Ayşe Battal, eşi Ahmet Battal idaresindeki 41 N 7066 plakalı traktörün arkasından düştü.

Düşmenin etkisi ile ağır yaralanan Ayşe Battal, olay yerinde yaşamını yitirdi. Battal'ın cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Murat Kanber