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Traktörden düşen kadın hayatını kaybetti

Traktörden düşen kadın hayatını kaybetti
Traktörden düşen kadın hayatını kaybetti

Samsun'da kocasıyla birlikte traktörle değirmene giderken araçtan düşen kadın hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Sarıtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal Çönte, eşi Hanım Çönte ile birlikte değirmene gitmek için yola çıktı. Kemal Çönte (69) yönetimindeki 36 AU 396 plakalı traktörde bulunan Hanım Çönte (58) düşerek ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Hanım Çönte, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.  

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