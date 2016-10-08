Olay, Eskil ilçesine bağlı Tol Yaylası’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hububat ekim sezonunun başlaması ile birlikte tarlaya eşi İ.K. (47) ile birlikte tohum ekmek için giden A.K. (44), traktörün arkasındaki mibzere tohumu koyduktan sonra eşiyle birlikte traktöre binerek tohumu ekmeye başladı. Tarlada ekim yapan A.K., traktörün sallanması sebebiyle dengesini kaybederek traktörden düştü. Tarlaya düşen kadın yaralanırken, eşi durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Aksaray Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan A.K’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.