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Traktöre binerken yere düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Traktöre binerken yere düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Traktöre binerken yere düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Bursa'da, traktöre bineceği sırada dengesini kaybedip başının üstüne düşerek baygınlık geçiren yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, akşam üstü Orhaneli'nin Karıncalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 70 yaşındaki Ali Aydoğan isimli vatandaş, eşi ile mantar toplamaya ormanlık araziye gitti. Mantarları topladıktan sonra traktöre binerken ayağının boşluğa gelerek düşmesi sonucu baş kısmına darbe alan Aydoğan, yere yığıldı. Yanında bulunan eşinin feryadını duyan çevredeki vatandaşlar olay yerine gelerek sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulansla, Orhaneli Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 
Olay, akşam üstü Orhaneli'nin Karıncalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 70 yaşındaki Ali Aydoğan isimli vatandaş, eşi ile mantar toplamaya ormanlık araziye gitti. Mantarları topladıktan sonra traktöre binerken ayağının boşluğa gelerek düşmesi sonucu baş kısmına darbe alan Aydoğan, yere yığıldı.
Yanında bulunan eşinin feryadını duyan çevredeki vatandaşlar olay yerine gelerek sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulansla, Orhaneli Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
 

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