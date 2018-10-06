Traktöre binerken yere düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Olay, akşam üstü Orhaneli'nin Karıncalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 70 yaşındaki Ali Aydoğan isimli vatandaş, eşi ile mantar toplamaya ormanlık araziye gitti. Mantarları topladıktan sonra traktöre binerken ayağının boşluğa gelerek düşmesi sonucu baş kısmına darbe alan Aydoğan, yere yığıldı. Yanında bulunan eşinin feryadını duyan çevredeki vatandaşlar olay yerine gelerek sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulansla, Orhaneli Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, akşam üstü Orhaneli'nin Karıncalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 70 yaşındaki Ali Aydoğan isimli vatandaş, eşi ile mantar toplamaya ormanlık araziye gitti. Mantarları topladıktan sonra traktöre binerken ayağının boşluğa gelerek düşmesi sonucu baş kısmına darbe alan Aydoğan, yere yığıldı.