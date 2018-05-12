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Traktörle drift yaptılar

Bursa'da pes dedirtecek bir görüntü daha ortaya çıktı. Traktörle drift yapan gençler çöp kutusuna çarparak durabildi.

Traktörle drift yaptılar

12 Mayıs 2018 10:11

Bursa'da kavşaklarda ve sokaklarda drift yapıp yanlayan gençlere bir yenisi daha eklendi. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde, karlı yolda traktörle takla atma riskine karşı yanlayan gençler, çöp kutusuna çarparak durabildi. Bir başka görüntülerde ise, trafikte diğer araçları ve yayaları hiçe sayıp ana güzergahlarda yanlayıp drift atan gençler yürekleri ağızlara getirdi. Genelde bunu lüks arabalar ile yapan şahısları vatandaşlar cep telefonlarına kaydedip sosyal medyada paylaştı. Polis ekiplerinin bu şahıslar ve araçlar için soruşturma başlattığı öğrenildi.

Hakan Gönül
 

 

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