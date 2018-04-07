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Traktörle gelin konvoyu sürprizi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir damat süslediği traktörlerle konvoy yaparak gelin aldı.

Traktörle gelin konvoyu sürprizi

07 Nisan 2018 20:27

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir traktör bayisinde görevli Ali Güner’in oğlu Hasan Güner (26), gelin almaya traktörleri gelin arabası gibi süsleyerek kız evine gitti. Eşi Tuba Ünlü Güner'i Avcılar Lokali Parkı’ndan dualarla alan damat Hasan Güler, traktörün direksiyon başına bindi. Eşi Tuba ise gelinliği ile traktöre bindi. Sonra 15 traktörle ilçede tur attılar. Görenlerin büyük ilgisini çeken traktör konvoyunu vatandaşlar da cep telefonlarına kayıt etti. Traktör işiyle uğraştıklarını söyleyen damat Hasan Güner, "Biz zaten traktör işleri ile uğraşmaktayız. Traktör bu bölgenin geçim kaynağı olduğundan gelin arabası yerine traktörle gelin almaya giderek eşime sürpriz yaptım" dedi. Gelin Tuba Ünlü Güner ise eşinin sürpriz yaptığını belirterek "Eşim gerçekten sürpriz yaptı. Zaten traktör işiyle uğraşıyordu. Çok da güzel oldu" diye konuştu.
Gelin ve damat evlerine indiklerinde davetliler tarafından kutlandı ve takılar takıldı.  

Vehbi Sarıhan
 

 

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