Kaza, Elazığ-Keban karayolunun 20. kilometresinde Poyraz Jandarma Karakolu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keban istikametine seyir halinde olan Burhan Bulut idaresindeki 23 ED 562 plakalı otomobil, aynı istikamette giden İbrahim Tali Metin’in kullandığı 44 KU 673 plakalı traktör ile çarpıştı. Kaza sonrası olay yerinden geçen Bulut’un köylüleri durarak yardım etmek istedi. Bu sırada yolda yatan yaralı Bulut’u fark etmeyen bir otomobilin, yaralının üzerinden geçerek olay yerinden ayrıldığı iddia edildi.

Vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan ambulansla, ağır yaralanan her iki aracın sürücüsü Fırat Üniversitesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanelerine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen iki sürücü de kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan aracın sürücüsünün de tespit edilerek yakalandığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.