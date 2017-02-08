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Traktörle otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Manisa’nın Selendi ilçesinde traktörle karşı yönden gelen otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Traktörle otomobil çarpıştı: 5 yaralı

08 Şubat 2017 07:40

Kaza, dün 17.00 sıralarında Çortak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selendi istikametinden Havaoğlu Mahallesi yönüne seyir halinde olan Ramazan Yıldız'ın kullandığı 45 U 3170 plakalı traktör, karşı yönden gelen Ayşe Şahinkaya idaresindeki 35 P 1795 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan Ayşe Şahinkaya, Elmas Dirik ve Mustafa Dirik, traktörde ise Ramazan Yıldız ve Abdullah Yıldız yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 sağlık ve Jandarma ekiplerine bildirdi. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Selendi İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumu iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza nedeniyle araçlarda maddi hasar meydana geldi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. 

Adem Çakır

Etiketler: manisa, otomobil, traktör


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