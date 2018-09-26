Traktörün altında 3 gün geçiren yaşlı adam yaşadıklarını anlattı

Edinilen bilgiye göre Bolu merkeze bağlı Afşar Köyü'nde ikamet eden 65 yaşındaki Yusuf Öznur, evinden ayrıldıktan 3 gün sonra Baltalı Köyü mevkiinde bulunan ormanlık alana açılan 5 metrelik çukura traktörüyle birlikte devrildi. Ailesi, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından 3 gün boyunca aranan Öznur, yaralı halde bulunduğu çukurdan çıkarılarak, tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Genel Cerrahi Servisi'nde tedavi altına alındı.

"Sesimi duymaları için bağırdım"

Hastanede tedavi gören ve daha önce geçirdiği bir hastalık nedeniyle konuşmakta zorluk çeken Yusuf Öznur, “Kazanın nasıl olduğunu ben de anlamadım. Sadece sesimi duymaları için bağırdım. Hiç korkmadım, sigara içerek bekledim. Sağlığım iyi” dedi.

"Çukurun define için açıldığını düşünüyoruz"

Yusuf Öznur'un yanında kalan oğlu Mustafa Öznur ise, “Asfalttan gelirken tarla yoluna girmiş. Akşam karanlığında çukuru görmemiş. Traktörle çukura düşmüş. Niye kazıldığını bilmiyoruz. 6 metre derinliğindeki bir çukur. 2 gün boyunca orada durup sigara içip beklemiş. Başka bir şey yapmamış. Su, ekmek falan hiçbir şey yok. Allah'tan traktörün mazotu falan tutuşmamış. Biz bulamayınca traktörü kaçırılma olayı falan diye düşündük. Hiç aklımızdan geçmedi. Göremedik, toprak kazılmış üzeri de otlanmış fark edilmiyordu. Traktör izi takip edilerek bulundu. Çukurun define için kazıldığını düşünüyoruz. Herhalde define için kazılmış. Tarlanın ortasına çukur niye kazılsın yani. Güvenlik şeridi falan da yoktu. Kazmışlar bıraktılar. Babamın durumu şu anda iyi müşaade altında tutuluyor” diye konuştu.

Faruk Çidem