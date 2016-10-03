Olay, önceki gün akşam saatlerinde Nizip ilçesine bağlı Turlu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 68 yaşındaki Şevket Aksüt, tarlasındaki taşları temizlerken, tekerleği boşluğa gelen traktör devrildi. Traktörün altında kalarak ağır yaralanan Aksüt, Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılırdı. Acil serviste tedavi altına alınan Aksüt (68) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Aksüt'ün cenazesi bugün Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Orhan Erkılıç