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Traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde kullandığı traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı.

Traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı

27 Ekim 2016 15:08

Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesinde kendisine ait olduğu öğrenilen traktörle tarlayı süren İbrahim Işık, traktörün kontrolünü kaybetmesi sonucu sürücü traktörden aşağıya düştü. Traktörden düşen sürücü İbrahim Işık’ın üzerine traktör devrilmesi sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan İbrahim İ., ambulansla Besni Devlet Hastanesine daha sonra ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan İbrahim İ’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

Cihan Kizir
ADIYAMAN

Etiketler: traktörün altında kalan sürücü


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