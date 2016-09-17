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Traktörün altında kaldı: 1 ölü

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesine bağlı Alişar Mahallesi’nde tarla sürdüğü sırada devrilen traktörünün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Traktörün altında kaldı: 1 ölü

17 Eylül 2016 10:20

Edinilen bilgiye göre, olay, akşam saatlerinde Ekinözü ilçesine bağlı Alişar Mahallesi’nin Erikli mezrasında meydana geldi. Abdurrahman Bolat, plakası öğrenilemeyen traktörü ile evinin yakınında bulunan tarlasını sürmek istedi. Bolat’ın kullandığı traktör, meyilli olan tarlanın yağış nedeniyle kayganlaşan bölümüne geldiğinde kontrolden çıktı. Bolat, kaymaya başlayan traktörünü kontrol etmek istese de başarılı olamadı. Bolat’ın kullandığı traktör, bir süre sürüklendikten sonra devrilerek durabildi. Sürücü Bolat ise tonlarca ağırlıktaki traktörün altında kaldı. Traktörün devrildiğini gören yakınları, traktörün altından çıkarıp hastaneye götürmek istese de Bolat, olay yerinde hayatını kaybetti. Bolat’ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga konuldu.

18 gün önce evlat acısı yaşamıştı
Olayın ardından ortaya çıkan acı gerçek ise yürekleri dağladı. Traktörünün altında kalarak hayatını kaybeden Abdurrahman Bolat’ın asmak istediği tüfeğin kazara ateş alması sonucunda 16 yaşındaki oğlu Fetullah Bolat’ı 18 gün önce toprağa verdiği bildirildi.

Etiketler: Abdurrahman Bolat, traktör


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