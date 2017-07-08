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Traktörün el frenini çekmeyi unutunca sonu oldu

Denizli’nin Çivril ilçesinde traktöre bağladığı su motorunu kuyuda monte etmeye çalışan çiftçi, el freni çekilmediği için geri gelen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Traktörün el frenini çekmeyi unutunca sonu oldu

08 Temmuz 2017 19:23

Edinilen bilgiye göre, Ferhat Atilla (32), Kızılcasöğüt Mahallesi’ndeki ayçiçek tarlasını sulamak için traktörün arkasındaki vinçle su motorunu kuyuya indirdi. Çitçi, traktörü kuyunun yanına park ederek motorun montajını yapmak için kendisi de kuyuya indi.

El freni çekilmediği için geri gelen traktörün geri gelerek çarptığı Atilla, kuyuya düşerek hayatını kaybetti. Olayın haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servisi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri Atilla’yı kuyudan çıkardı. Evli ve bir çocuk babası olan Atilla’nın cesedi otopsi için Çivril Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 


Medeni Topaloğlu
 

Etiketler: el freni, traktör


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